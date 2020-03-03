В Южной Корее объявили «круглосуточную войну» коронавирусу

«Кризис в Тэгу и северной провинции Северный Кенсан достиг своего пика, и вся страна вступила в войну против инфекционной болезни», - цитирует слова президента «Интерфакс».

По данным на вторник, 3 марта, в Южной Корее число зараженных коронавирусом Covid-19 увеличилось на 600 случаев, общее число больных превышает 4,8 тысячи.

2 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о введении дополнительных профилактических мерах в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице.

