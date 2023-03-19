В Южно-Сахалинске в автоаварии с машиной скорой помощи и автобусом пострадали четыре человека

ДТП случилось на перекрестке улиц Мира и Пуркаева. Транспорт медиков осуществлял перевозку пациента в областную клиническую больницу. В момент столкновения машина «скорой» двигалась со спецсигналом, а общественный транспорт совершал поворот налево.

В результате пациент и его сопровождавший получили травмы. Также травмы получили врач и фельдшер. Все пострадавшие доставлены в областную больницу. Водитель автобуса не пострадал, в салоне в момент аварии никого не было.

Ранее выяснилось, что водитель, наехавший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, был пьян.

