ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Подмосковье с участием трёх автомобилей, в котором погибли не менее пяти человек. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла в районе города Кашира на юг от столицы, сообщают «Известия». Пострадавшие госпитализированы в клиники городов Ступино, Кашира и Подольск.

По информации ГИБДД, авария произошла сегодня в третьем часу дня на 132 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Движение на месте аварии было временно перекрыто.

Предварительно установлено, что виновником происшествия стал водитель Nissan, который следовал в сторону области. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими машинами, которые направлялись в Москву.

