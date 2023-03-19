Сбивший семью в Крыму водитель был пьян
19 марта 202303:50
Водитель, наехавший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, был пьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По словам правоохранительных органов, пешеходы двигались по краю проезжей части.
Напомним, 54-летний водитель ВАЗ 2107 совершил наезд на людей, двигаясь по дороге в селе Емельяновка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 155 / сут.
- «Ижавиа» возместит расходы пассажирам рейса из Ижевска в Сочи
- Сбивший семью в Крыму водитель был пьян
- Американская полиция заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам
- В Крыму автомобиль сбил пять человек
- Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи
- Медведев призвал отправить на свалку истории Байдена с сыном
- Прокурор МУС высказал сожаление из-за ордера на арест Путина
- Эрдоган: Срок зерновой сделки продлен
- Маск прогнозирует сокрушительную победу Трампа из-за возможного задержания
- Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал на полуостров
18 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru