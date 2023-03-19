Сбивший семью в Крыму водитель был пьян

Водитель, наехавший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, был пьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек

По словам правоохранительных органов, пешеходы двигались по краю проезжей части.

Напомним, 54-летний водитель ВАЗ 2107 совершил наезд на людей, двигаясь по дороге в селе Емельяновка.

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ФОТО: РИА Новости
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