В Южно-Сахалинске предотвратили теракты на объекте энергосистемы и в военкомате
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Южно-Сахалинске, правоохранители задержали сторонника украинских националистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
«В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения», — приводит ТАСС заявление ЦОС.
По месту проживания задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи с инструкциями по созданию взрывных и зажигательных устройств, террористическим и экстремистским контентом, перепиской с координатором одной из украинских террористических организаций.
Против мужчины возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене, фигурант заключен под стражу.
Ранее в Екатеринбурге задержали россиянина — уроженца Украины, обвиняемого в государственной измене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru