В Южно-Сахалинске предотвратили теракты на объекте энергосистемы и в военкомате

«В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения», — приводит ТАСС заявление ЦОС.

По месту проживания задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи с инструкциями по созданию взрывных и зажигательных устройств, террористическим и экстремистским контентом, перепиской с координатором одной из украинских террористических организаций.

Против мужчины возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене, фигурант заключен под стражу.

Ранее в Екатеринбурге задержали россиянина — уроженца Украины, обвиняемого в государственной измене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, пишет RT.

