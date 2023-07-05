ФСБ задержала в Екатеринбурге обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ

По данным ведомства, злоумышленник — уроженец Украины, ему предъявили обвинение в причастности к совершению госизмены «в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ». Известно, что мужчина проживал за рубежом.

«Подследственному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ФСБ.

В ведомстве отметили, что 39-летний задержанный переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств для украинской армии. Также мужчина совершил действия, направленные на приобретение в интересах ВСУ оборудования спутниковой связи для передачи координат расположения российских сил.

Правоохранители возбудили дело о государственной измене, следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала женщину по подозрению в шпионаже, дело маркировано грифом «секретно», напоминает «Свободная пресса».

