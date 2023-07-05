ФСБ задержала в Екатеринбурге обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ

ФСБ задержала в аэропорту Екатеринбурга гражданина России, обвиняемого в госизмене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, мужчина пытался пересечь государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление спецслужбы по Свердловской области.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене

По данным ведомства, злоумышленник — уроженец Украины, ему предъявили обвинение в причастности к совершению госизмены «в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ». Известно, что мужчина проживал за рубежом.

«Подследственному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ФСБ.

В ведомстве отметили, что 39-летний задержанный переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств для украинской армии. Также мужчина совершил действия, направленные на приобретение в интересах ВСУ оборудования спутниковой связи для передачи координат расположения российских сил.

Правоохранители возбудили дело о государственной измене, следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала женщину по подозрению в шпионаже, дело маркировано грифом «секретно», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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