В Узбекистане 5 человек найдены убитыми в автомобиле
Тела пяти человек с признаками убийства найдены в автомобиле в Самаркандской области Узбекистана, передает «Синьхуа».
Возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство. Ведутся оперативно-розыскные и следственные действия.
Известно, что убиты представители одной семьи: супруги-фермеры и трое их детей.
Напомним, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. Их жертвами стали 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала день расстрела в мечетях «самым черным в истории».
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