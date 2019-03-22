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Новозеландский террорист получит пожизненный срок

22 Марта 2019 в 12:28
Новозеландский террорист получит пожизненный срок

Террорист, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, будет приговорен к пожизненному заключению. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс. Он подчеркнул, что террорист проведёт остаток жизни в одиночной камере.

Как напоминает Ura.ru,15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. Их жертвами стали 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала день расстрела в мечетях «самым черным в истории», отмечает «Свободная пресса».

Совершивший атаку 28-летний австралиец Брентон Таррант был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что незадолго до нападения злоумышленник опубликовал в социальных сетях документ, который, по мнению экспертов в области борьбы с терроризмом, можно сравнить с «манифестом» Андерса Брейвика – он устроил массовый теракт в июле 2011 года.

На схожесть посылов того и другого обратил внимание в эфире НСН исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.

 

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