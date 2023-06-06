В Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата в изъятом сидре

Опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата выявили в алкогольной продукции, изъятой после отравления нескольких десятков человек суррогатным сидром в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья», — цитирует сообщение ТАСС.

Специалисты продолжают изучать изъятую продукцию.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области более 50 жителей отравились напитком «Мистер Сидр», 18 человек погибли, пишет RT. Случаи отравления также зафиксировали в Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД России
ТЕГИ:МВДАлкогольУльяновская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры