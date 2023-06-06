В Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата в изъятом сидре

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья», — цитирует сообщение ТАСС.

Специалисты продолжают изучать изъятую продукцию.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области более 50 жителей отравились напитком «Мистер Сидр», 18 человек погибли, пишет RT. Случаи отравления также зафиксировали в Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии.

