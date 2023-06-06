В Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата в изъятом сидре
Опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата выявили в алкогольной продукции, изъятой после отравления нескольких десятков человек суррогатным сидром в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья», — цитирует сообщение ТАСС.
Специалисты продолжают изучать изъятую продукцию.
Ранее стало известно, что в Ульяновской области более 50 жителей отравились напитком «Мистер Сидр», 18 человек погибли, пишет RT. Случаи отравления также зафиксировали в Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД с 8 июня запустит «Ласточки» между Сочи и Гагрой
- Власти сообщили о затоплении Новой Каховки
- В Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата в изъятом сидре
- В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС
- Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
- Вучич допустил возможность попадания боеприпасов из Сербии на Украину
- В Нижегородской области два человека погибли после отравления сидром
- В ряде населенных пунктов Новокаховского городского округа началась эвакуация
- Певец Юрий Антонов опроверг слухи о госпитализации после сердечного приступа
- Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru