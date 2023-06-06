Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

В ведомстве отметили, что 4-6 июня в регионе выявили 51 случай отравления.

«Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — приводит сообщение ТАСС.

И.о. министра здравоохранения области Олеся Колoтик-Каменева сообщила, что для оказания медпомощи пострадавшим развернуты 88 коек, в том числе 18 реанимационных.

Ранее стало известно, что более 50 жителей Ульяновской области отравились напитком «Мистер Сидр». Случаи отравления также зафиксировали в Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из оборота продукцию «Мистер Сидр», отмечает RT.

