Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области возросло до 18. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что 4-6 июня в регионе выявили 51 случай отравления.
«Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — приводит сообщение ТАСС.
И.о. министра здравоохранения области Олеся Колoтик-Каменева сообщила, что для оказания медпомощи пострадавшим развернуты 88 коек, в том числе 18 реанимационных.
Ранее стало известно, что более 50 жителей Ульяновской области отравились напитком «Мистер Сидр». Случаи отравления также зафиксировали в Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из оборота продукцию «Мистер Сидр», отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru