В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

Согласно предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. Отмечается, что авария произошла возле дома №16 по улице Хваткова. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что перевозивший детей в возрасте от 13 до 15 лет экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, передает «Радиоточка НСН».



