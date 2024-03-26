В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Маршрутное такси врезалось в световую опору в Засвияжском районе в Ульяновске, в результате шесть человек пострадали и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
Согласно предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. Отмечается, что авария произошла возле дома №16 по улице Хваткова. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что перевозивший детей в возрасте от 13 до 15 лет экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru