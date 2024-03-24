ДТП в Югре с автобусом: три человека погибли

В Югре в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, еще 13 получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Алексея Добровольского.

В ДТП на трассе под Кемерово погибли три человека

По его словам, ДТП произошло утром на 93 километре трассы Сургут-Когалым. Там столкнулись Газель Next и легковой Chevrolet Niva. Трое пострадавших с травмами легкой степени после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом в Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Еще семеро пострадавших средней степени эвакуированы медиками.

Ранее пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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