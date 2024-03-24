ДТП в Югре с автобусом: три человека погибли
В Югре в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, еще 13 получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Алексея Добровольского.
По его словам, ДТП произошло утром на 93 километре трассы Сургут-Когалым. Там столкнулись Газель Next и легковой Chevrolet Niva. Трое пострадавших с травмами легкой степени после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом в Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Еще семеро пострадавших средней степени эвакуированы медиками.
Ранее пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru