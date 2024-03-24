В Пятигорске автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной
24 марта 202420:44
Перевозивший детей в возрасте от 13 до 15 лет экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной в городе Пятигорске Ставропольского края, сообщила региональная госавтоинспекция.
Инцидент произошел в воскресенье на проспекте Калинина около 18:00. Пострадали оба водителя, экскурсовод и пассажир пожарной охраны.
Среди детей пострадавших нет. На месте происшествия работают наряды ДПС.
Ранее в Югре в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, еще 13 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182
- В Ереване завели дело о терроризме после нападения на отдел полиции
- В Пятигорске автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной
- По военному аэродрому США в Сирии нанесли ракетный удар
- В украинском Кривом Роге начались экстренные отключения света
- При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали четыре человека
- Израиль отказался пускать гуманитарные конвои на север сектора Газа
- Петербургский ТРЦ «Лондон Молл» эвакуировали из-за ложного минирования
- Пострадавшие при теракте в «Крокусе» начали получать выплаты
- Напавшего на полицейский участок в Ереване обезвредили
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru