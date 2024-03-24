В Пятигорске автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной

Перевозивший детей в возрасте от 13 до 15 лет экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной в городе Пятигорске Ставропольского края, сообщила региональная госавтоинспекция.

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Инцидент произошел в воскресенье на проспекте Калинина около 18:00. Пострадали оба водителя, экскурсовод и пассажир пожарной охраны.

Среди детей пострадавших нет. На месте происшествия работают наряды ДПС.

Ранее в Югре в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, еще 13 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтобусДТПСтавропольский Край

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