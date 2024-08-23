В Ульяновске арестована квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
Суд в Ульяновске арестовал квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.
Наложен запрет на продажу и другие виды сделок с недвижимостью. Площадь квартиры - 63 квадратных метра, кадастровая стоимость — 1,8 миллиона рублей.
Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов.
Украина не перестает угрожать атаками на Крымский мост и предупреждает якобы об «исчезновении объекта». В России к подобным риторикам, кажется, привыкли, на самом полуострове уверены в полной защите моста и не готовы обращать внимание на провокации Киева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru