В Ульяновске арестована квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Наложен запрет на продажу и другие виды сделок с недвижимостью. Площадь квартиры - 63 квадратных метра, кадастровая стоимость — 1,8 миллиона рублей.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов.

Украина не перестает угрожать атаками на Крымский мост и предупреждает якобы об «исчезновении объекта». В России к подобным риторикам, кажется, привыкли, на самом полуострове уверены в полной защите моста и не готовы обращать внимание на провокации Киева.

