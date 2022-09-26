В Удмуртии объявлен трехдневный траур после стрельбы в школе
В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в ижевской школе, он продлится до 29 сентября. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
По последним пока неподтвержденным данным, во время стрельбы в учебном заведении погибли 14 человек. По данным Следственного комитета, жертв девять, среди них пятеро несовершеннолетних, два учителя и два охранника. По данным ведомства, есть также раненые, информация уточняется.
Личность стрелявшего мужчины пока не установлена. Мужчина покончил с собой. Он был в балаклаве и в футболке с нацистской символикой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru