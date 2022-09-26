СК: Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска
В результате стрельбы в ижевской школе погибло девять человек, в их числе пятеро детей. Об этом сообщили в СК РФ.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, расследование будет вести центральный аппарат ведомства.
Среди жертв стрельбы, как сообщается на сайте СК РФ, два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые, из число не называется. Отмечается, что информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Его личность пока не установлена.
«Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», - сообщили в ведомстве.
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