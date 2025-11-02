В УБК МВД пресекли работу Telegram-ботов по распространению персональных данных

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России пресекли деятельность Telegram-ботов, которые были связаны с распространением персональных данных граждан. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что организатор был задержан в Санкт-Петербурге в результате оперативных действий. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»).

Волк объяснила, что деятельность ботов была основана на обработке большого количества данных, которые были получены в результате утечек из различных источников.