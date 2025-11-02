В УБК МВД пресекли работу Telegram-ботов по распространению персональных данных
В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России пресекли деятельность Telegram-ботов, которые были связаны с распространением персональных данных граждан. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что организатор был задержан в Санкт-Петербурге в результате оперативных действий. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»).
Волк объяснила, что деятельность ботов была основана на обработке большого количества данных, которые были получены в результате утечек из различных источников.
Отмечается, что личная информация выдавалась пользователям по поисковым запросам. При этом невысокая стоимость подписки делала ресурс доступным для неограниченного круга лиц. Кроме того, известно, что были зафиксированы случаи использования этих данных мошенниками для дистанционных хищений денег.
Согласно предварительной оценке, доход от преступной деятельности достигал от 13 до 16 млн рублей в месяц. В настоящий момент работа Telegram-бота полностью прекращена, проводится проверка возможных соучастников.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пророссийские хакерские группировки «KillNet» и «Beregini» получили личные данные высокопоставленных чиновниках офиса президента Украины Владимира Зеленского.
