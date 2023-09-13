В Тверской области уничтожили беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Тверской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
«13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области ... был уничтожен беспилотный аппарат», — говорится в заявлении в Telegram-канале областного кабмина.
Никто не пострадал, пишет RT. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам, которые работают на месте происшествия.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, дрон пытался атаковать Редкинский химический завод. Рано утром 13 сентября летательный аппарат заметили и ликвидировали, обломки беспилотника упали на территории завода.
Ранее средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru