В Тверской области умер обвиняемый в убийстве четверых своих детей
Мужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей в частном доме в Тверской области, скончался в больнице. Это произошло больше недели назад, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В конце декабря прокуратура региона заявила, что тела четырех зарезанных детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Правоохранители подозревали в преступлении их отца. Мужчина пытался также покончить с собой, но был госпитализирован.
Всего в семье шестеро детей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
Соседи ранее назвали благополучной семью, в которой убили детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru