В Тверской области умер обвиняемый в убийстве четверых своих детей

Мужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей в частном доме в Тверской области, скончался в больнице. Это произошло больше недели назад, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

СМИ: Убийцей четырёх детей под Тверью оказался их отец

В конце декабря прокуратура региона заявила, что тела четырех зарезанных детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Правоохранители подозревали в преступлении их отца. Мужчина пытался также покончить с собой, но был госпитализирован.

Всего в семье шестеро детей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Соседи ранее назвали благополучной семью, в которой убили детей.



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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:УбийствоТверская Область

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