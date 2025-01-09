В Тверской области умер обвиняемый в убийстве четверых своих детей

В конце декабря прокуратура региона заявила, что тела четырех зарезанных детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Правоохранители подозревали в преступлении их отца. Мужчина пытался также покончить с собой, но был госпитализирован.

Всего в семье шестеро детей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Соседи ранее назвали благополучной семью, в которой убили детей.







