Соседи назвали благополучной семью, в которой убили четверых детей под Тверью
Семья, в которой отец убил четверых детей в Тверской области, была благополучной, рассказала сайту aif.ru жительница СНТ «Межурка» Юлия.
«Мои дети ходили в детский сад вместе с ними. У них благополучная, хорошая семья была, мама Шахноза прекрасная женщина, ее дети были спокойные, воспитанные», - сообщила она.
По словам Юлии, она никогда лично не общалась с отцом семейства, и не может ничего сказать о нем. При этой женщина добавила, что ей сложно поверить в произошедшее.
Еще одна местная жительница Анна со своей стороны тоже подтвердила, что семья была благополучной и доброжелательной.
Ранее тела четверых несовершеннолетних были найдены в частном доме Садового некоммерческие товарищества «Межурка» Калининского муниципального округа, проинформировала ранее региональная прокуратура. По предварительной информации, детей мог убить их отец. Задержанный после попытки суицида был помещен в отделение реанимации, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв произошел в котельной дома в Самаре, пострадали три человека
- Соседи назвали благополучной семью, в которой убили четверых детей под Тверью
- Путин извинился перед Алиевым за крушение пассажирского самолета AZAL
- Более 1300 крошечных улиток отпустили на волю на острове в Атлантическом океане
- СМИ: Актер Гела Месхи воссоединился с экс-женой солиста Uma2rman
- Ученик в одной из школ Москвы выпал из окна на уроке
- «От Мальдив до Танзании»: Россиянам объяснили, где отдыхать зимой
- Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29
- Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях дипфейков якобы с его участием
- Татьяна Буланова призналась, что ей понравилось встречать Новый год в поезде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru