Соседи назвали благополучной семью, в которой убили четверых детей под Тверью

Семья, в которой отец убил четверых детей в Тверской области, была благополучной, рассказала сайту aif.ru жительница СНТ «Межурка» Юлия.

«Мои дети ходили в детский сад вместе с ними. У них благополучная, хорошая семья была, мама Шахноза прекрасная женщина, ее дети были спокойные, воспитанные», - сообщила она.

По словам Юлии, она никогда лично не общалась с отцом семейства, и не может ничего сказать о нем. При этой женщина добавила, что ей сложно поверить в произошедшее.

Еще одна местная жительница Анна со своей стороны тоже подтвердила, что семья была благополучной и доброжелательной.

Ранее тела четверых несовершеннолетних были найдены в частном доме Садового некоммерческие товарищества «Межурка» Калининского муниципального округа, проинформировала ранее региональная прокуратура. По предварительной информации, детей мог убить их отец. Задержанный после попытки суицида был помещен в отделение реанимации, напоминает «Радиоточка НСН».

