СМИ: Убийцей четырёх детей под Тверью оказался их отец
Отец, по предварительным данным, убил четверых детей в Тверской области. После этого мужчина пытался свести счеты с жизнью, сейчас он госпитализирован, стал известно РИА Новости от осведомленного источника в правоохранительных структурах.
Тела четверых несовершеннолетних были найдены в частном доме Садового некоммерческие товарищества «Межурка» Калининского муниципального округа, проинформировала ранее региональная прокуратура. Также известно, что предполагаемый убийца закрыл супругу в одной из комнат.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанный после попытки суицида глава семейства помещен в отделение реанимации. На место происшествия прибыл первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Мотивы преступления устанавливаются. На месте также работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru