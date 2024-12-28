СМИ: Убийцей четырёх детей под Тверью оказался их отец

Отец, по предварительным данным, убил четверых детей в Тверской области. После этого мужчина пытался свести счеты с жизнью, сейчас он госпитализирован, стал известно РИА Новости от осведомленного источника в правоохранительных структурах.

Тела четверых несовершеннолетних были найдены в частном доме Садового некоммерческие товарищества «Межурка» Калининского муниципального округа, проинформировала ранее региональная прокуратура. Также известно, что предполагаемый убийца закрыл супругу в одной из комнат.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанный после попытки суицида глава семейства помещен в отделение реанимации. На место происшествия прибыл первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Мотивы преступления устанавливаются. На месте также работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.



