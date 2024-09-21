В Тверской области сбили беспилотники

Беспилотники уничтожили на юго-западе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Появилось видео с места атак на Торопец в Тверской области

«Как сообщил губернатор Игорь Руденя, на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА», — отмечается в сообщении.

Число дронов не уточняется. По данным властей, на месте инцидента работают экстренные службы и представители администрации территории.

Ранее в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, началась частичная эвакуация, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП в регионе госпитализировали 13 человек.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиТверская Область

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