В Тверской области сбили беспилотники
Беспилотники уничтожили на юго-западе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Как сообщил губернатор Игорь Руденя, на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА», — отмечается в сообщении.
Число дронов не уточняется. По данным властей, на месте инцидента работают экстренные службы и представители администрации территории.
Ранее в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, началась частичная эвакуация, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП в регионе госпитализировали 13 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru