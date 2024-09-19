Появилось видео с места атак на Торопец в Тверской области

На нем можно увидеть многоэтажный жилой дом с выбитыми стеклами и поврежденными рамами. Обломки лежат на земле около дома.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания оперативного штаба заявил, что жители города Торопец, подвергшегося утром 18 сентября атаке беспилотников ВСУ, могут вернуться в свои дома, поврежденные здания отремонтированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

