Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Инцидент произошел в Жигаловском районе региона. По данным СМИ, вертолет направлялся в Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

На борту Ми-8 находились четыре члена экипажа. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, находившиеся в вертолете получили травмы различной степени тяжести.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаВертолет Ми-8Иркутская Область
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