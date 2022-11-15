Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском
15 ноября 202212:02
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в Жигаловском районе региона. По данным СМИ, вертолет направлялся в Ковыктинское газоконденсатное месторождение.
На борту Ми-8 находились четыре члена экипажа. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, находившиеся в вертолете получили травмы различной степени тяжести.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru