Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
7 января 202200:59
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
Отмечается, что на борту находилось три человека. Предварительно, вертолет летел по маршруту Уфа - село Павловка.
Информация о причинах жеской посадки и число пострадавших уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru