Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что на борту находилось три человека. Предварительно, вертолет летел по маршруту Уфа - село Павловка.

Информация о причинах жеской посадки и число пострадавших уточняется.

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ТЕГИ:БашкирияВертолет
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