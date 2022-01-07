Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что на борту находилось три человека. Предварительно, вертолет летел по маршруту Уфа - село Павловка.

Информация о причинах жеской посадки и число пострадавших уточняется.