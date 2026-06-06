В Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина

Один человек погиб из-за атаки беспилотников в Тверской области. Об этом написал глава региона Виталий Королев на платформе «Макс».

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За минувшую ночь над областью ликвидировали пять украинских беспилотников. В Ржевском округе обломки БПЛА упали на движущийся автомобиль.

«В результате... погиб водитель - мужчина», - подчеркнул Королев.

Ранее в Минобороны рассказали, что ночью 6 июня над территорией России, в том числе Тверской областью, уничтожили 376 украинских БПЛА.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиТверская Область

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