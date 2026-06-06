В Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина
6 июня 202609:57
Юлия Савченко
Один человек погиб из-за атаки беспилотников в Тверской области. Об этом написал глава региона Виталий Королев на платформе «Макс».
За минувшую ночь над областью ликвидировали пять украинских беспилотников. В Ржевском округе обломки БПЛА упали на движущийся автомобиль.
«В результате... погиб водитель - мужчина», - подчеркнул Королев.
Ранее в Минобороны рассказали, что ночью 6 июня над территорией России, в том числе Тверской областью, уничтожили 376 украинских БПЛА.
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