Под Тулой после атаки ВСУ повреждено остекление в многоквартирном доме

Повреждения зафиксированы после ночной атаки ВСУ в городе Узловая Тульской области. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев.

Как отметил губернатор, в области ликвидировали 29 украинских дронов.

«В ходе отражения воздушной атаки повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме г. Узловая», - написал Миляев на платформе «Макс».

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией России уничтожили 376 украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости
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