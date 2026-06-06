Под Тулой после атаки ВСУ повреждено остекление в многоквартирном доме

Путин: Зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов существенно снизилась СМИ: Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский обсудят возможные переговоры с Россией Средняя продолжительность жизни в Москве в 2025 году превысила 80 лет Стало известно, чего боятся российские продюсеры и режиссеры