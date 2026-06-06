Под Тулой после атаки ВСУ повреждено остекление в многоквартирном доме
6 июня 202608:43
Юлия Савченко
Повреждения зафиксированы после ночной атаки ВСУ в городе Узловая Тульской области. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев.
Как отметил губернатор, в области ликвидировали 29 украинских дронов.
«В ходе отражения воздушной атаки повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме г. Узловая», - написал Миляев на платформе «Макс».
Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией России уничтожили 376 украинских БПЛА.
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