В Тверской области обезвредили беспилотник
26 ноября 202317:29
В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Пострадавших и разрушений в районе уничтожения дрона нет. На место прибыли экстренные службы.
В регионе действует запрет на использование беспилотников. Власти просят сообщать силовым ведомствам об обнаружении дронов.
В Белгородской области зафиксировали атаки четырех украинских беспилотников. Один БПЛА удалось посадить, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru