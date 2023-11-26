В Тверской области обезвредили беспилотник

В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника над регионами

Пострадавших и разрушений в районе уничтожения дрона нет. На место прибыли экстренные службы.

В регионе действует запрет на использование беспилотников. Власти просят сообщать силовым ведомствам об обнаружении дронов.

В Белгородской области зафиксировали атаки четырех украинских беспилотников. Один БПЛА удалось посадить, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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