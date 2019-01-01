В Твери задержали трех мужчин за финансирование ИГИЛ

Трое мужчин задержаны в Твери за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RT со ссылкой на УФСБ по региону.

Отмечается, что задержанными оказались граждане «одной из Центрально-Азиатских республик». В операции по пресечению деятельности их ячейки участвовало спецподразделение Росгвардии.