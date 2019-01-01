В Твери задержали трех мужчин за финансирование ИГИЛ
Трое мужчин задержаны в Твери за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RT со ссылкой на УФСБ по региону.
Отмечается, что задержанными оказались граждане «одной из Центрально-Азиатских республик». В операции по пресечению деятельности их ячейки участвовало спецподразделение Росгвардии.
Ранее в сети появилось первое за пять лет видео с лидером «Исламского государства» Абу Бакром аль-Багдади. Как сообщает Reuters, на новом видео глава ИГ хвалит боевиков, напавших на храмы и отели в Шри-Ланке, и обещает месть за убийства и тюремные заключения своих приверженцев. Абу Бакр аль-Багдади также говорит о боях в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата в Сирии. Последний раз видео с лидером ИГ выходило в июле 2014 года. После этого неоднократно появлялась информация о его болезни или убийстве.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что ничего кроме попытки пиара, появление этого видео не означает.
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