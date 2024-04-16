В Твери арестовали мужчину за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Суд в Твери заключил под стражу мужчину с двойным гражданством, в доме которого были фиктивно зарегистрированы обвиняемые по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает пресс-служба Московского райсуда Твери.

В список террористов внесли ещё семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

По данным следствия, мужчина фиктивно зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые также являются фигурантами дела.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали.

Ранее Следственный комитет России выявил связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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