В Твери арестовали мужчину за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в «Крокусе»

По данным следствия, мужчина фиктивно зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые также являются фигурантами дела.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали.

Ранее Следственный комитет России выявил связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, напоминает «Радиоточка НСН».

