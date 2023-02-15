В Турции заявили, что обрушившиеся при землетрясении дома не устояли из-за проблем с грунтом

После землетрясения 1999 года в Турции ужесточили правила строительства домов в сейсмоопасных зонах, власти приняли кодекс, предусматривающий ряд требований, необходимых для защиты от подземных толчков.

Как отметил Курум, 98 процентов рухнувших зданий были построены до 1999 года.

«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб. Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города», — подчеркнул министр.

По словам Курума, сильно поврежденные строения будут снесены. Власти планируют завершить большую часть оценки ущерба в провинции Газиантеп в течение 3 дней, во всей Турции — в течение недели.

Мощное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули 10 провинций страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 35 418 человек, еще 105 505 пострадали. Республика выделит на ликвидацию последствий землетрясения $5 млрд, пишет «Свободная пресса».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что из-за землетрясения были разрушены или повреждены не менее 41 тысячи зданий. Власти объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся после стихийного бедствия, пишет Ura.ru.

