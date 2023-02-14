Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 000

Глава государства озвучил новые данные о числе погибших. По его словам, жертвами стихии числятся уже 35 418 человек.

При этом еще днем 14 февраля Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщало о 31 974 погибших.

В результате катастрофы пострадавшими числятся более 195 тысяч человек. Власти страны намерены переселить их в другие регионы.

Эрдоган ранее сообщил, что из-под завалов извлекли свыше 8 тысяч человек. Большинство пострадавших уже выписали из больниц.

По словам турецкого лидера, власти быстро восстановят разрушенные землетрясением города, передает НСН.

