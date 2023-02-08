В Турции зафиксировано ещё одное землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Турции в 37 км от города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:26 мск. Очаг располагался на глубине двух километров.


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ФОТО: Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
ТЕГИ:ПроисшествиеЗемлетрясениеТурция
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