В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6
Очередное землетрясение зафиксировано в Турции, его магнитуда составляет 4,6, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в 08:52 мск, пишет Ura.ru. Землетрясение зарегистрировали в Центральной Турции в 55 километрах от города Кахраманмараш.
В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов, в этот же день специалисты зарегистрировали толчки магнитудой 7,6, несколько десятков афтершоков, новое землетрясение магнитудой 7,7. Днем позже сейсмологи сообщили о толчках магнитудой 5,4 балла на юго-востоке Турции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Командир «Ахмата» заявил о большом количестве иностранных бойцов в Артемовске
- Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Тульской области выросло до шести
- Британия анонсировала передачу Украине более дальнобойного вооружения
- В Ростовской области произошел пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов
- Командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев умер после тяжелого ранения
- В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6
- Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 6957
- Алаудинов: Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с Западной Украины
- СМИ: Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину
- Николаевские подпольщики обнаружили морг с выпотрошенными телами военнослужащих ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru