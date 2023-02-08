В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6

Очередное землетрясение зафиксировано в Турции, его магнитуда составляет 4,6, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 6957

По данным специалистов, подземные толчки произошли в 08:52 мск, пишет Ura.ru. Землетрясение зарегистрировали в Центральной Турции в 55 километрах от города Кахраманмараш.

В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов, в этот же день специалисты зарегистрировали толчки магнитудой 7,6, несколько десятков афтершоков, новое землетрясение магнитудой 7,7. Днем позже сейсмологи сообщили о толчках магнитудой 5,4 балла на юго-востоке Турции.

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