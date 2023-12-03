В Турции задержали главаря действующей в России ОПГ Амирова

«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в России, задержан в стамбульском районе Сарыер», — заявил Ерликай.



Отмечается, что Амиров постоянно жил в этом районе турецкой столицы. Амиров находился в розыске у Интерпол по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве, отмечает RT.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ «Кинопленка», на счету которой несколько убийств и покушений. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.



