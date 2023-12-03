В Турции задержали главаря действующей в России ОПГ Амирова

В Стамбуле задержали одного из лидеров действующей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Шамиля Амирова. Об этом глава турецкого Министерства иностранных дел Али Ерликая написал в соцсети X (бывшая Twitter).

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«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в России, задержан в стамбульском районе Сарыер», — заявил Ерликай.

Отмечается, что Амиров постоянно жил в этом районе турецкой столицы. Амиров находился в розыске у Интерпол по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве, отмечает RT.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ «Кинопленка», на счету которой несколько убийств и покушений. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОПГЗадержаниеТурция

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