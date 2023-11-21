СМИ: Киллер Ореховской ОПГ «Аль Капоне» вышел из тюрьмы

По данным СМИ, Пронин, который отсидел полный срок в колонии в Мордовии, освободился в конце сентября. Отмечается, что киллер был участником законспирированной группы, которая совершала преступления по заданию одного из лидеров ОПГ Дмитрия Белкина, пишет «Свободная пресса». Другие участники Ореховской ОПГ не знали о ячейке из трех человек, выполнявшей особые поручения.

Как пишет «112», преступники ликвидировали в том числе старшего следователя 2-го управления спецпрокуратуры Одинцовского района Юрия Керезя, который первым возбудил дело об организации преступного сообщества и вымогательства денег. Позже киллеры совершили покушение на владельца подмосковного рынка Сергея Журбу и убили адвоката Татьяну Акимцеву, представлявшую интересы бизнесмена.

«Находясь в заключении, Пронин женился. Спутницей киллера стала адвокат Наталья Куракина, которая защищала будущего мужа и вела процесс с присяжными вплоть до прений», — указывает СМИ.

Отмечается, что пара проживает на юге страны.

Ранее стало известно, что киллер из Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, был освобожден из колонии строгого режима в Монино после 24 лет заключения. Мужчину приговорили к тюремному заключению по обвинению в более чем 30 убийствах, позже правоохранители установили его причастность еще к четырем смертям, напоминает Ura.ru.

