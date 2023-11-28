В Ростове задержали лидера ОПГ «Кинопленка»

В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ «Кинопленка», на счету которой несколько убийств и покушений. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

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Мужчина заключен под стражу, он обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Уточняется, что бывшему главе банды вменяют убийство, бандитизм, организацию преступного сообщества, покушение на убийство, кражу и незаконное хранение оружия. Ему 61 год, он официально не трудоустроен.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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