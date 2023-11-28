В Ростове задержали лидера ОПГ «Кинопленка»
28 ноября 202315:14
В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ «Кинопленка», на счету которой несколько убийств и покушений. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Мужчина заключен под стражу, он обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Уточняется, что бывшему главе банды вменяют убийство, бандитизм, организацию преступного сообщества, покушение на убийство, кражу и незаконное хранение оружия. Ему 61 год, он официально не трудоустроен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хотят зарабатывать!»: Траньков заявил о деградации фигуристов без турниров
- Турция и Египет стали самыми популярными для отдыха в преддверии Нового года
- В Минстрое ожидают снижения спроса на новостройки в России в течение полугода
- Бородин призвал не раздражать людей возвращением Орбакайте
- Адвокат опроверг смерть экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
- СМИ: Еврокомиссия утвердила проект санкций в отношении российских алмазов
- Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера
- В Финляндии выкупят здание бывшего генконсульства России
- В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске
- СМИ: Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в СИЗО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru