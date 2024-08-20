В Турции пропала 48-летняя туристка из России

В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку Наталью Сомову. Об этом сообщает издание Sabah.

48-летняя женщина приехала на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе — популярному пешеходному маршруту. С тех пор о ней ничего не известно.

Срок пребывания в Турции у нее заканчивался 19 августа, но этого не произошло. После того, как родственники не смогли связаться с Натальей, они обратились за помощью в турфирму и отель.