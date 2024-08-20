В Турции пропала 48-летняя туристка из России
В Турции спасатели и полиция ищут российскую туристку Наталью Сомову. Об этом сообщает издание Sabah.
48-летняя женщина приехала на отдых в Мармарис 11 августа, три дня назад вышла из отеля и отправилась на прогулку по Карийской тропе — популярному пешеходному маршруту. С тех пор о ней ничего не известно.
Срок пребывания в Турции у нее заканчивался 19 августа, но этого не произошло. После того, как родственники не смогли связаться с Натальей, они обратились за помощью в турфирму и отель.
Полицейские Мармариса благодаря камерам видеонаблюдения установили, что россиянка ушла из гостиницы в 7.30 утра 17 августа и направилась к Карийской тропе.
Пока спасатели и полиция с собаками не смогли выйти на ее след.
Ранее СМИ сообщили, что сотни россиян застряли в аэропорту Хургады на 10 часов.
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