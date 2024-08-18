СМИ: Сотни россиян застряли в аэропорту Хургады на 10 часов

Российские туристы не могут вылететь в Москву из Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

По информации источника, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании «Al Masria Universal Airlines» должен был вылететь 17 августа в 17:00 часов вечера. При этом сами пассажиры рассказали, что рейс переносили несколько раз.

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В связи с этим вечером того же дня в один из отелей города заселили примерно 200 человек. Отмечается, что среди этих туристов были семьи с детьми и пожилые люди.

18 августа, примерно в 05:00 часов утра, туристов доставили в аэропорт Хургады, но о времени их вылета в Москву им ничего не сообщили. Россияне также рассказали, что им не предоставили питание.

Ранее «Известия» сообщили, что самолет рейса Токио – Цюрих выкатился с полосы после экстренной посадки в Астане.

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ФОТО: РИА Новости
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