СМИ: Сотни россиян застряли в аэропорту Хургады на 10 часов

В связи с этим вечером того же дня в один из отелей города заселили примерно 200 человек. Отмечается, что среди этих туристов были семьи с детьми и пожилые люди.

18 августа, примерно в 05:00 часов утра, туристов доставили в аэропорт Хургады, но о времени их вылета в Москву им ничего не сообщили. Россияне также рассказали, что им не предоставили питание.

Ранее «Известия» сообщили, что самолет рейса Токио – Цюрих выкатился с полосы после экстренной посадки в Астане.

