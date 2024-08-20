СМИ: Председатель банка Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии

Председатель инвестбанка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга оказались среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло. Причиной ЧП стал смерч, пишет Ura.ru. На яхте находились 22 человека, большинство из них граждане Великобритании. Предположительно, среди пропавших после крушения мог оказаться сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy мультимиллионер Майк Линч.

«Блумер является близким другом Линча, и итальянские власти подтвердили его пропажу без вести», — отмечает Daily Mail.

В свою очередь, газета Telegraph пишет, что один из пассажиров яхты погиб, ведутся поиски шести человек, в том числе четырех британцев.

