В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Специалисты зафиксировали подземные толчки в 04:58 UTC (07:58 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 101 километре северо-западнее города Аксарай (население — 152 тысячи человек), очаг располагался на глубине 10 километров.
Данных о жертвах или разрушениях не приводится.
Между тем ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил о возможном землетрясении магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, до 2029 года в регионе произойдет стихийное бедствие не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года: тогда из-за подземных толчков магнитудой 7,6 погибли 17,2 тысячи человек.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии, о пострадавших и разрушениях не сообщалось, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru