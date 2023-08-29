В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 04:58 UTC (07:58 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 101 километре северо-западнее города Аксарай (население — 152 тысячи человек), очаг располагался на глубине 10 километров.

Данных о жертвах или разрушениях не приводится.

Между тем ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил о возможном землетрясении магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, до 2029 года в регионе произойдет стихийное бедствие не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года: тогда из-за подземных толчков магнитудой 7,6 погибли 17,2 тысячи человек.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии, о пострадавших и разрушениях не сообщалось, напоминает телеканал «360».

