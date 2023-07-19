Власти Стамбула объявили о подготовке к вероятному землетрясению

Власти Турции приступят к подготовке Стамбула к возможному землетрясению на будущей неделе. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки на пресс-конференции, передает ТАСС. Ранее о вероятности подземных толчков в городе предупреждали сейсмологи.

Министр сообщил, что в Стамбуле насчитывается почти 6 млн построек, из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тыс. — в зоне повышенного риска. Какие именно меры планируется предпринять, Озхасеки не сказал.

Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле

На прошлой неделе турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявил, что эксперты ожидают землетрясения в районе Мраморного моря магнитудой 7,2–7,6. По его словам, возможен разлом северной ветки Северо-Анатолийской тектонической плиты в районе Принцевых островов и города Кумбургаз. Специалисты прогнозируют, что очередное разрушительное землетрясение на территории Турции может произойти до 2030 года.

После землетрясений, которые на юго-востоке Турции произошли в феврале, погибли более 50 тыс. человек, в том числе 7,2 тыс. — в соседней Сирии.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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