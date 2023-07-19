Власти Стамбула объявили о подготовке к вероятному землетрясению

Власти Турции приступят к подготовке Стамбула к возможному землетрясению на будущей неделе. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки на пресс-конференции, передает ТАСС. Ранее о вероятности подземных толчков в городе предупреждали сейсмологи.

Министр сообщил, что в Стамбуле насчитывается почти 6 млн построек, из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тыс. — в зоне повышенного риска. Какие именно меры планируется предпринять, Озхасеки не сказал.