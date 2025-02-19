В Турции продлили арест оставившей новорожденного ребенка в аэропорту россиянке

Суд в турецкой Анталье продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, которую обвиняют в оставлении в опасности новорожденной дочери в аэропорту Антальи.

В октябре прошлого года 18-летняя женщина с матерью намеревались вылететь из Антальи в Россию. В туалете воздушной гавани Екатерина оставила своего новорожденного ребенка. Обеих женщин задержали, позднее мать Екатерины освободили под подписку о невыезде.

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Заседание прошло в среду в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам, оно длилось около часа, передает РИА Новости.

Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по делу россиянки назначено на 24 февраля. А ее мать Елена оправдана.

Новорожденная девочка пока остается в Турции.

Ранее сообщалось, что количество турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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