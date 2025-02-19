В Турции продлили арест оставившей новорожденного ребенка в аэропорту россиянке

Заседание прошло в среду в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам, оно длилось около часа, передает РИА Новости.

Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по делу россиянки назначено на 24 февраля. А ее мать Елена оправдана.

Новорожденная девочка пока остается в Турции.

Ранее сообщалось, что количество турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%.



