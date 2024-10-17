СМИ: Брошенному россиянкой в аэропорту Турции младенцу выдали свидетельство о рождении
Новорожденной девочке, которую в туалете аэропорта Антальи бросила 18-летняя студентка колледжа, выдали российское свидетельство о рождении, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали турецкой стороне ноту, в которой уведомили ее, что собираются передать девочку в Россию. В частности, ребенку уже выданы отечественные документы, а в свидетельстве о рождении стоит нужная отметка.
Ситуацию держит на контроле уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Профильные министерства занимаются решением вопроса о том, где и с кем будет жить ребенок.
Ранее турецкий суд арестовал гражданку России 18-летнюю Екатерину Бурназкину, которая является матерью новорожденного ребенка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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