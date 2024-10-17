СМИ: Брошенному россиянкой в аэропорту Турции младенцу выдали свидетельство о рождении

По данным Telegram-канала, дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали турецкой стороне ноту, в которой уведомили ее, что собираются передать девочку в Россию. В частности, ребенку уже выданы отечественные документы, а в свидетельстве о рождении стоит нужная отметка.

Ситуацию держит на контроле уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Профильные министерства занимаются решением вопроса о том, где и с кем будет жить ребенок.

Ранее турецкий суд арестовал гражданку России 18-летнюю Екатерину Бурназкину, которая является матерью новорожденного ребенка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

