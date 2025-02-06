Количество турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%
Количество турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Речь идет о 17,4 млн поездок, но 88% всех турпоездок россиян приходятся всего на 6 стран (Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Абхазия, Египет).
При этом количество поездок иностранных граждан в Россию в прошлом году увеличилось на 8,2%, до 16,7 млн человек. Согласно данным ФСБ, чаще всего в РФ приезжали из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Отмечается, что стало больше туристов из Китая – 1,7 млн человек. В 2023 году эта цифра была в два раза меньше.
Подчеркивается, что европейцы стали приезжать в РФ на 16% чаще в сравнении с 2023 годом. Лидером по поездкам в Россию в прошлом году лидером стала Германия. Трафик поездок вырос на 17% – до 119,5 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
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