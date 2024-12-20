Минздрав: 42 человека пострадали в аварии с поездом под Мурманском
Общее число пострадавших в результате аварии с поездом в Мурманской области возросло до 42. Об этом заявил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
По его словам, 20 человек оказались в больницах после ЧП, еще 22, в том числе трое детей, получили амбулаторную помощь.
«Четырнадцать человек, в том числе 3 ребенка, в больницах Мурманска, из них 6, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии, 8 человек — в состоянии средней тяжести», — уточнил Кузнецов.
Помощник министра добавил, что шесть пострадавших находятся в больницах Санкт-Петербурга, все они в состоянии легкой степени тяжести.
Накануне Кузнецов сообщал о 25 пострадавших в аварии с поездом под Мурманском.
Ранее в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда, после ЧП возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Известно, что машинист грузового состава задержан, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru