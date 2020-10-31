В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 100 человек

«В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы. После землетрясения из-под завалов спасены 100 наших граждан», — приводит цитату министра Газета.ru.

Накануне на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов с эпицентром в Эгейском море, недалеко от города Сеферихисар в провинции Измир. Известно об обрушении не менее 20 зданий в Измире. По последним данным, погибли 25 человек и более 800 пострадали.

Также сообщается о гибели двоих и более 20 пострадавших на острове Самос в Греции.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, готова ли Россия оказать помощь Турции на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

«Почему вы считаете, что отношения между странами напряженные? Публично никто об этом не говорил. В Турции произошла беда, землетрясение – это всегда опасно и страшно. Если турки обратятся за гуманитарной помощью к России, мы им не откажем. Я бы не связывал эту ситуацию с Карабахом, это чисто гуманитарный вопрос. Мы всегда помогаем странам, где случаются катастрофы глобального масштаба», - сказал сенатор.

