Первые жертвы землетрясения появились в Турции, разрушены дома. Видео

Не менее четырёх человек погибли в результате сильного землетрясения на западе Турции, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям республики. Ещё 120 человек пострадали. Подземные толчки магнитудой 6,6 в Эгейском море привели к разрушению домов в провинции Измир.

Посольство России в Турции пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах РФ, заявил ТАСС пресс-атташе посольства. Дипломаты находятся на связи с местными властями для уточнения информации.

Помимо Измира от землетрясения пострадал курортный город Кушадасы. В Измире подземные толчки вызвали приливную волну цунами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все ведомства приступили к срочной ликвидации последствий землетрясения в Измире, передает RT.

Землетрясение также ощущалось на территории Греции. В сети появляются видео момента подземных толчков и последствий разгула стихии.