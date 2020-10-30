Первые жертвы землетрясения появились в Турции, разрушены дома. Видео
Не менее четырёх человек погибли в результате сильного землетрясения на западе Турции, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям республики. Ещё 120 человек пострадали. Подземные толчки магнитудой 6,6 в Эгейском море привели к разрушению домов в провинции Измир.
Посольство России в Турции пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах РФ, заявил ТАСС пресс-атташе посольства. Дипломаты находятся на связи с местными властями для уточнения информации.
Помимо Измира от землетрясения пострадал курортный город Кушадасы. В Измире подземные толчки вызвали приливную волну цунами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все ведомства приступили к срочной ликвидации последствий землетрясения в Измире, передает RT.
Землетрясение также ощущалось на территории Греции. В сети появляются видео момента подземных толчков и последствий разгула стихии.
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