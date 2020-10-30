В Совфеде заявили, что Россия готова помочь Турции в связи с землетрясением

«Почему вы считаете, что отношения между странами напряженные? Публично никто об этом не говорил. В Турции произошла беда, землетрясение – это всегда опасно и страшно. Если турки обратятся за гуманитарной помощью к России, мы им не откажем. Я бы не связывал эту ситуацию с Карабахом, это чисто гуманитарный вопрос. Мы всегда помогаем странам, где случаются катастрофы глобального масштаба», - сказал сенатор.

Однако не все в России одобряют помощь Турции на фоне сложившейся геополитической повестки. В частности, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, генерал-майор Николай Тараканов в беседе с НСН заявил, что в Турции произошло небольшое землетрясение и помощь России не требуется.

«В Армении недавно было землетрясение 8-9 балов, а с этим пускай сами справляются. Это чего Россия разбираться должна? Нечего помогать и ехать туда. Дорога дороже обойдется. Сами выкарабкаются, пускай сами друг друга спасают. 6 баллов - это средний уровень землетрясения», - считает Тараканов.

Между тем, российский лидер Владимир Путин направил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он попросил своего коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.

По данным российского посольства в Анкаре, пока нет информации о том, что при землетрясении пострадали россияне.

