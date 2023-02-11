В Турции назвали новые данные о погибших в результате землетрясений

Число погибших в результате при землетрясений в Турции возросло до 21 848 человек, сообщил президент страны Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Шанлыурфа.

После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров

Согласно последним данным, ранено 80 104 человек.

«На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее в субботу сообщалось о почти 21 тысячи погибших в Турции после землетрясений.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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