В Турции назвали новые данные о погибших в результате землетрясений

Путин наградил орденом Мужества машиниста Квашнина, который увел часть горящего состава с Крымского моста после теракта Президент Сирии Асад поблагодарил РФ и её народ за поддержку в связи с землетрясением Гарибашвили: Киев не прекращает попыток переноса боевых действий в Грузию СМИ: решение РФ сократить нефтедобычу вызовет значительный рост цен Бирюков: в Москве ожидаются метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер